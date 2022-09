Mỹ Tâm khoe eo thon, bụng phẳng lì đập tan tin đồn có bầu

Theo đó trong một sự kiện, nữ ca sĩ đã khoe eo thon và bụng phẳng lì cùng những bước nhảy mạnh mẽ. Thậm chí khi Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh trong đêm diễn này, người hâm mộ không ngừng để lại lời khen vòng 2 thon gọn của thần tượng.



Cận cảnh vòng 2 thon gọn của Mỹ Tâm.

Clip Mỹ Tâm thể hiện ca khúc "Anh chưa biết đâu".



Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh mới nhất cùng chiếc eo thon.



Nghệ sĩ Tiến Luật, doanh nhân Thu Hoài cũng để lại lời khen ngợi dưới bài đăng của Mỹ Tâm.



Một số bình luận của người hâm mộ khi thấy thần tượng đập tan tin đồn có bầu.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet