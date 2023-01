Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà bất ngờ cưng nựng nhau chốn đông người

Mới đây, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà đã gây "bão" khi có hành động thân thiết trong hậu trường lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25 diễn ra tối ngày 5/1.

Your browser does not support the video tag.