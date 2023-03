Mỹ Tâm - Đức Phúc chung thói quen lạ, cô bảo vệ trò trước dư luận

Mới đây, netizen chia sẻ khoảnh khắc đáng chú ý của ca sĩ Đức Phúc tại một buổi biểu diễn.

Cụ thể, sau khi kết thúc bài hát, giọng ca Ngày Đầu Tiên luôn cúi đầu chào người hâm mộ và đi lùi dần về phía cánh gà, thay vì quay lưng về phía khán giả và bước đi vào như thông thường.

Hành động tinh tế khi không quay lưng với khán giả của Đức Phúc nhận được nhiều lời khen.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh chàng có động thái này, bởi trong hầu hết các đêm diễn, nam ca sĩ đều lựa chọn cách chào tạm biệt "kì lạ" này.