Mỹ Tâm đau lòng khi người hâm mộ đột ngột qua đời

Sau đó, ca sĩ đăng phần lời của cô gái trong bài hát Shallow của Lady Gaga cùng câu "We're far from the shallow now" (Tạm dịch: Chúng ta đã thoát ra khỏi vũng cạn cuộc đời này). Đáng lưu ý, anh H. xăm trên cánh tay câu "Are you happy in this modern world?" (Tạm dịch: Em có hạnh phúc trong thế giới quay cuồng này không?) thuộc phần lời của chàng trai trong ca khúc Shallow.

Mỹ Tâm cũng động viên đến những người hâm mộ khác: "Chị gửi lời yêu thương đến các thành viên của FC, những người chưa từng quen nhưng đâu đó có biết, có yêu thương chị xin hãy giữ gìn cuộc sống tươi đẹp của bản thân và hãy sống một cuộc đời thật bình yên hạnh phúc. Đừng làm bản thân đau, đừng làm người thân và chị buồn nhé. Chị luôn tự hào về các bạn".

24 năm làm nghề, ca sĩ Mỹ Tâm có lượng người hâm mộ đông hàng đầu Việt Nam. Cô từng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về cộng đồng FC.

Năm 2022, một cô gái hâm mộ Mỹ Tâm nhiều năm ấp ủ kế hoạch đi xem liveshow Tri âm đột ngột qua đời chỉ 8 ngày trước thềm chương trình diễn ra.