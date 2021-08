Mỹ Tâm 'chỉnh' Noo Phước Thịnh ngay trên sân khấu

Theo đó, Mỹ Tâm và Noo Phước Thịnh cùng song ca hit đình đám Ước Gì tại một sự kiện. Về khoản hát live thì không có gì bàn cãi, cả hai đều rất xuất sắc. Nhưng đáng chú ý, trong đoạn clip này cách Mỹ Tâm giúp đàn em Noo Phước Thịnh chỉnh lại một phần lời khi hát nhầm.

