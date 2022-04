Mỹ Tâm bị lộ 'bé mỡ' rõ từng vòng: Tăng cân hay stylist hại?

Theo đó, màn trình diễn ca khúc Người Hãy Quên Em Đi củaMỹ Tâm tối qua được hát cực hay, vũ đoàn cũng phụ họa đồng đều.

Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý lại là bộ trang phục màu trắng lấp lánh mà Mỹ Tâm đang mặc dường như hơi phản chủ, khiến dáng cô trở nên... hơi tròn.



Mỹ Tâm có phải đang tăng cân không nhỉ?