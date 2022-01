‘My Soul 1981’ số 2 của Mỹ Tâm: Tiệc sinh nhật ‘chơi với âm nhạc’

Xen giữa những lần yêu “dữ dội” của Mỹ Tâm là mối quan hệ “tri ái kỷ”, để từ đó cô mới viết nên My Friend. Và khi kết thúc đêm nhạc, giọng ca xinh đẹp hoà trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc Vì em quá yêu anh.

My Soul 1981 số 2 còn để lại một kỷ niệm đầy ắp giữa Mỹ Tâm và người hâm mộ chính là khoảnh khắc Phan Mạnh Quỳnh cùng Wowy xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay cùng những lời chúc mừng. Vì quá bất ngờ, nữ ca sĩ sinh năm 1981 cùng 2 khách mời hoà giọng trong ca khúc Love You To The Moon And Back – từng được thể hiện trong live show Tri âm ở TP.HCM. Không nằm trong kịch bản, lại quá ngượng ngùng nên Wowy quên lời, phải hát lại nhiều lần.

Đêm nhạc khép lại trong sự ấm cúng, ngọt ngào

Mỹ Tâm ngập trong những lời yêu thương khi ê-kíp bí mật ghi hình gia đình, đồng nghiệp và fan club ở Việt Nam lẫn nước ngoài để họ chúc mừng sinh nhật cô.

Quá xúc động, Mỹ Tâm xin lỗi vì những khoảnh khắc riêng tư, nhưng sự ấm cúng trong ngày sinh nhật đã lan toả đêm nhạc, trở thành một bữa tiệc âm nhạc thân mật, ngập tràn tiếng cười và dạt dào cảm xúc.