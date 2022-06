Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Ấn Độ và các đảo quốc Thái Bình Dương

Ông Campbell nhận định, lý do chính mà Ấn Độ đã không lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là do Moscow là nhà cung cấp trang thiết bị quân sự quan trọng nhất cho New Dehli.

Chính vì vậy, điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã đề ra giải pháp trong đó Mỹ và các đồng minh như Anh, Pháp và Israel sẽ tích cực hỗ trợ Ấn Độ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này.

Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác New Dehli trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, thương mại và kinh tế.