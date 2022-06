Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan lần thứ ba trong năm nay, Trung Quốc phản ứng quyết liệt

Đây là lần bán vũ khí thứ tư cho Đài Loan dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden và là lần thứ ba trong năm nay. Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra thông cáo báo chí cho biết Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ đã yêu cầu mua các bộ phận thay thế và bảo dưỡng không phải cơ mật, viện trợ kỹ thuật hậu cần và các nội dung liên quan hỗ trợ hậu cần và chương trình cho tàu chiến mặt nước của quân đội Đài Loan….

Bà Âu Giang An (Ou Jiangan), người phát ngôn “Bộ Ngoại giao” Đài Loan cho biết, Đài Loan hoan nghênh và cũng cảm ơn chính phủ Mỹ đã tiếp tục thực hiện cam kết đối với an ninh của Đài Loan theo "Đạo luật Quan hệ Đài Loan" và "Sáu điều đảm bảo".

Bà Âu Giang An cũng nói rằng trước sự bành trướng quân sự liên tục và các hành động khiêu khích của Trung Quốc đại lục, Đài Loan có đủ quyết tâm và khả năng phòng vệ, và Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường các khả năng liên quan và sức chiến đấu phi đối xứng để bảo vệ vững chắc an ninh của Đài Loan. Đồng thời, Đài Loan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ và hữu nghị giữa Đài Loan và Mỹ, cùng nhau bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Theo VOA, Mỹ phê chuẩn bán các linh phụ kiện trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan để giúp Đài Loan bảo dưỡng các tàu chiến của mình. “Bộ Quốc phòng” Đài Loan cho biết điều này sẽ giúp đảm bảo sự trạng thái sẵn sàng chiến đấu đối mặt với "hoạt động thường xuyên của Trung Quốc" ở gần Đài Loan.

Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đệ trình tài liệu cần thiết lên Quốc hội sau khi Bộ Ngoại giao chấp thuận việc bán vũ khí, vốn được thực hiện theo yêu cầu của Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc - đại sứ quán thực tế của Đài Loan ở Washington.

Tuyên bố cho biết, việc bán vũ khí bao gồm các bộ phận thay thế và sửa chữa không cơ mật cho tàu và hệ thống tàu, viện trợ kỹ thuật hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần từ chính phủ và các nhà thầu Mỹ.

"Việc bán vũ khí được đề xuất sẽ giúp duy trì hạm đội tàu mặt nước của bên nhận và tăng cường khả năng giải quyết các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai", tuyên bố của Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng hôm thứ Tư nói, đồng thời cho biết thêm rằng các linh, phụ kiện được mua từ "các Nhà cung cấp cho Hải quân Hoa Kỳ đã được phê duyệt hoặc lấy từ các kho của Hải quân Mỹ.

“Bộ Quốc phòng Đài” Loan nói thỏa thuận dự kiến ​​có hiệu lực trong vòng một tháng và cảm ơn Mỹ đã ủng hộ để giúp Đài Loan tự vệ.

“Bộ Quốc phòng” Đài Loan nêu rõ: "Xét về các hoạt động thường xuyên gần đây của tàu chiến Trung Quốc Đại Lục trong vùng biển và vùng trời gần Đài Loan, các bộ phận tàu mà phía Mỹ đồng ý sẽ giúp duy trì các trang thiết bị phù hợp và mức tiêu thụ của tàu hải quân, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. "

Cả Mỹ và Đài Loan đều không tiết lộ chi tiết về những bộ phận mà Đài Loan sẽ nhận được. Hầu hết các tàu chiến lớn của Hải quân Đài Loan đều do Mỹ sản xuất hoặc thiết kế.

Đài Loan đã cáo buộc Không quân Trung Quốc liên tục hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không của họ, Washington coi đó là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc Đài Bắc phải chấp nhận chủ quyền của mình. Hải quân Trung Quốc cũng liên tục hoạt động ngày càng thường xuyên ở gần Đài Loan.

Mỹ, giống như hầu hết các quốc gia, không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Washington là người ủng hộ Đài Loan lớn nhất và có nghĩa vụ pháp lý cung cấp cho Đài Loan các phương tiện tự vệ.

Phản ứng trước quyết định mới bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chiều thứ Năm (9/6) trong cuộc họp báo thường kỳ đã tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc, và Trung Quốc đại lục kiên quyết phản đối các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc có trao đổi chính thức với Đài Loan. Các nước liên quan cần tuân thủ Nguyên tắc một Trung Quốc, không phát đi tín hiệu sai trái cho các thế lực “Đài Loan độc lập”.

Ông Triệu Lập Kiên phê phán việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là vi phạm nghiêm trọng Nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định của ba bản thông cáo chung, đồng thời phá hoại nghiêm trọng lợi ích an ninh của Trung Quốc, quan hệ Trung - Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ việc này, đồng thời kêu gọi Mỹ hủy bỏ việc bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt quan hệ quân sự Mỹ - Đài Loan.

Theo tài khoản WeChat công khai của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đã nói: “Mỹ bán vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc, đã vi phạm nghiêm trọng Nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ, đặc biệt là Thông cáo chung ngày 17/8, can thiệp sâu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan, Trung Quốc rất bất bình và kiên quyết phản đối điều này”.

Ông nói: “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. Trung Quốc cần phải thống nhất và nhất định được thống nhất. Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút bỏ ngay kế hoạch bán vũ khí nói trên cho Đài Loan, ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và quan hệ quân sự với Đài Loan, đồng thời ngừng gửi các tín hiệu sai trái cho thế lực ly khai ‘Đài Loan độc lập’, để tránh làm tổn hại thêm quan hệ giữa hai nước, hai quân đội”.

Đàm Khắc Phi đe dọa: “Chúng tôi cảnh cáo các nhà chức trách Đảng Dân Tiến (DPP) và một số thế lực bên ngoài rằng không có lối thoát cho việc ‘dựa vào nước ngoài để đòi độc lập’, và ‘sử dụng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc’ chắc chắn sẽ thất bại. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp hữu hiệu để kiên quyết ngăn chặn mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài và âm mưu ly khai ‘Đài Loan độc lập’, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”.

Ông Mã Hiểu Quang (Ma Xiaoguang), người phát ngôn của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ngày 9/6 cũng ra tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, yêu cầu Mỹ “ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài L oan và ngừng đùa với lửa trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan”.

Ông cảnh báo: “Nỗ lực mua vũ khí và ‘dùng vũ lực từ chối thống nhất’ của chính quyền DPP sẽ chỉ làm tổn hại thêm đến lợi ích của đồng bào Đài Loan và đẩy đồng bào Đài Loan vào hố lửa. Cảnh cáo các nhà chức trách DPP ngừng ngay lập tức hành vi khiêu khích thông đồng với các thế lực bên ngoài để tìm kiếm ‘Đài Loan độc lập’."