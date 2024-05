Mỹ nữ nhóm nhạc bị ghét nhất Kpop nói gì khi bị chê hát dở, là ca sĩ tồi?

Đã 2 tuần kể từ thời điểm LE SSERAFIM trình diễn tại Coachella nhưng sự tức giận, tủi hổ của cư dân mạng Hàn Quốc vẫn chưa thể nguôi ngoai. Từng hoạt động hay mỗi sự xuất hiện của 5 nàng thơ nhà HYBE đều đang khiến người hâm mộ nước nhà “chướng tai gai mắt". Không quá nếu nói LE SSERAFIM chính là nhóm nhạc bị ghét nhất Kpop ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, mạng xã hội còn “đào" lại bộ phim tài liệu The World Is My Oyster của LE SSERAFIM từng lên sóng vào tháng 9/2022. Trong tập này, thành viên Sakura đã nghẹn ngào khi chia sẻ bị việc bị chê hát dở và bị gọi là ca sĩ tồi.