Mỹ nhân Việt bắt trend khoe nọng cằm, tự 'dìm' tự sốc luôn!

Mới đây, một trào lưu mới biến thể từ trend "vịt hóa thiên nga" bỗng nở rộ. Theo đó, người dùng sẵn sàng khoe những khuyết điểm của bản thân như mặt nọng, hai cằm khi đang nằm, sau đó nhanh chóng "lấy lại" nhan sắc khi ngồi dậy. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng nhập team tự "dìm" bản thân khi nhanh chóng thực hiện video bắt trend trên TikTok.

Đúng theo trend, khi nằm nhắn tin với "crush", Kỳ Duyên để lộ hết cằm nọng, mặt to bè với góc quay từ dưới lên...

Đến khi giơ điện thoại lên cao tạo dáng, Kỳ Duyên lại trở về nàng hậu xinh đẹp, thần thái đỉnh cao. Clip TikTok thú vị của người đẹp sinh năm 1996 nhận được rất nhiều lời khen của netizen. Mọi người dần yêu mến hình ảnh gần gũi, thiện cảm hiện tại của cô mà quên đi những ồn ào hồi mới đăng quang.

Một trong những cái tên đình đám nhất Vbiz trong việc khoe cằm nọng là Lan Ngọc. Dù thời điểm này cô không hề tăng cân nhưng với việc chọn được góc chụp "phù hợp" và biểu cảm gương mặt hài hước sẵn có nên ca sĩ đã có được khoảnh khắc để đời.



Lan Ngọc nhiều lần tự quay cận nhan sắc vẫn còn lớp make-up khá kỹ của mình nhưng cố tình để máy ở "góc chết", để lộ luôn phần nọng cằm. Đến chính nữ diễn viên cũng phải giật mình: "Sao mà to thế" kèm icon đau khổ "rớt nước mắt".

Vì ăn quá nhiều đồ béo trong thời gian giãn cách xã hội mà gương mặt của Sam hoàn toàn thay đổi, nọng cằm xuất hiện. Chẳng những không giấu đi mà Sam còn chia sẻ hẳn hình ảnh gương mặt tròn xoe với người hâm mộ.

Tương tự Sam là diễn viên Ngọc Lan khi tăng cân lộ nọng cằm "siêu to khổng lồ" mùa dịch, quả nhiên "ngải heo" nào có chừa chị ra!

Khuôn mặt chuẩn V-line của Trúc Diễm cũng không ngăn được cô nàng "phá hoại" bằng khung hình đáng sợ thế này!

Miu Lê không kém cạnh khi khoe mình có "2 chiếc cằm". Là sao Việt từng có thân hình mũm mĩm nên bức ảnh càng minh chứng cho việc đang lên cân của cô. Dù vậy hình ảnh của giọng ca "Lặng Thầm Yêu" vẫn vô cùng dễ thương và được khen ngợi với khoảnh khắc meme này.

Bích Phương khiến fans "cười lăn" khi khoe bức ảnh selfie lầy lội. Thay vì khoe góc mặt xinh tươi, nữ ca sĩ chẳng ngại tự "dìm" nhan sắc với góc máy chụp từ dưới lên, khoe cằm nọng và mái tóc siêu ngố tàu



Khởi My góp vui bằng hình ảnh cố cúi mặt xuống nhưng vì gương mặt nhỏ nên ca sĩ "chưa đạt yêu cầu" lộ nọng cằm.

Không chỉ có sao nữ, Isaac cũng thử luôn trend này ngay và luôn. Minh chứng cho thấy sao Việt ai cũng có nọng bự, chỉ là muốn khoe hay không thôi!