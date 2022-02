Mỹ nhân TWICE mặt ngây thơ, thân hình nóng bỏng nhất nhì Kpop Gen 3

Năm 2016, Mina từng khiến fandom ONCE phải "chao đảo" với đoạn fancam Just Right. Đây là thời điểm Mina mới chỉ debut 1 năm, hình tượng khi đó vẫn còn đậm vẻ ngây thơ, trẻ con.

Tuy nhiên, concept diện croptop của Mina làm fan mê mẩn khi cô nàng có thể khoe trọn rãnh bụng số 11 khỏe khoắn, năng động.

Fan đùa rằng Mina chính là trường hợp kỳ lạ, vừa có nét đẹp mỏng manh khiến người khác muốn dang tay che chở, vừa sở hữu body gợi cảm đúng chất "bad girl ngầm".