Mỹ nhân 'Tây Du Ký' bị chỉ trích bỏ túi 65 triệu USD từ kinh doanh đa cấp

Được biết, ngay khi công ty Darwin bị điều tra, Đào Hồng đã rút cổ phần khỏi công ty. Hiện tại, nữ diễn viên phủ nhận việc nhận số tiền hoa hồng khủng từ việc đầu tư kinh doanh của vợ chồng Trương Đình. Cô nói: "Tôi không nhận được nhiều tiền như vậy. Đây là tin tức không xác thực".



Đào Hồng được cho rằng thu lợi hơn 65 triệu USD từ việc cộng tác và tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp vừa bị xử phạt của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương (Ảnh: Sohu).

Hiện, khán giả đang yêu cầu Đào Hồng đưa ra thông tin chính xác và đề nghị cơ quan điều tra tìm hiểu hoạt động, vai trò của nữ diễn viên trong mạng lưới kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương.

Nữ diễn viên sinh năm 1972 là nữ diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Hoa ngữ. Đào Hồng sở hữu nhiều giải thưởng nghệ thuật uy tín của Trung Quốc như giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Bách Hoa cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Với khán giả Việt Nam, cô cũng là gương mặt quen thuộc qua các tác phẩm như Tây Du Ký: Chàng Trư Si Tình (2000), Tiểu Hoan Hỉ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003)...

Năm 1993, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Khương Văn khi được chọn vào vai nữ chính trong tác phẩm In The Heat Of The Sun. Đôi mắt một mí, gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng ngời cùng khả năng diễn xuất ấn tượng của Đào Hồng khiến đạo diễn Khương Văn bất ngờ.