Mỹ nhân sở hữu thân hình đồng hồ cát của Hoa hậu Hòa bình 2023

Maria Alejandra López được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực Mỹ Latinh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023. Cô cũng đang duy trì thứ hạng và phong độ khá ổn suốt cuộc thi.

Người đẹp lọt Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bầu chọn. Cô cũng góp mặt trong Top 12 phần thi bình chọn từ khán giả Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia).

Maria Alejandra López từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tại quê nhà và quốc tế trước khi góp mặt tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Ảnh: MGI).

Trong phần phỏng vấn với Ban Giám khảo mới đây, 7 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 bỏ phiếu bình chọn Maria Alejandra López đăng quang tại cuộc thi năm nay.

Các chuyên trang đánh giá, với sắc vóc hiện đại, nóng bỏng cùng kinh nghiệm thi thố ở hàng loạt cuộc thi sắc đẹp, Maria Alejandra López sẽ có thành tích tốt tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023.