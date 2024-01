Mỹ nhân phim TVB gây sốt khi chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

Mới đây, nữ diễn viên TVB - Cao Hải Ninh đã khiến người hâm mộ dậy sóng khi gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt. Xuất hiện trong video ngắn, sao phim Nữ hoàng tin tức diện trang phục đơn giản, khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi U40.

Cao Hải Ninh lưu loát nói: "Chúc mừng năm mới, mãi keo" làm các fan Việt cực kỳ thích thú. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ tại dãy đất hình chữ S vì đã yêu thương, ủng hộ mình.