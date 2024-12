Mỹ nhân phim 'Sex and the City' bảo vệ con cái bằng một quy tắc nuôi dạy cực nghiêm khắc

Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ngoài ra, cô có cách dạy con cực kỳ nghiêm khắc. Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" có hôn nhân viên mãn ra sao? Trong phim "Sex and the City", nữ diễn viên Elizabeth Banks xuất hiện với vai khách mời, là nhân vật Catherine - tình địch của nữ chính Charlotte. Dù không có quá nhiều đất diễn nhưng vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin của cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008)... Nhan sắc diễn viên Elizabeth Banks. Về đời tư, khi sao phim "Sex and the City" gặp chồng mình là Max Handelman vào ngày đầu tiên ở trường đại học, cô đã không nghĩ rằng họ sẽ kết hôn vì cô còn quá trẻ. Nhưng kể từ sau khi gặp Max, Elizabeth không còn thích ai khác. Cả hai đã đồng hành trong một thời gian dài và cuối cùng lựa chọn kết hôn. Elizabeth cho biết: "Hồi mới gặp, tôi thấy anh ấy rất dễ thương, tôi thích anh ấy. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào khiến tôi thích như vậy. Chồng tôi cũng vậy. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, đưa ra nhiều quyết định với nhau và điều đó giúp chúng tôi trở nên gần gũi hơn". Gia đình hạnh phúc của sao phim "Sex and the City". Một trong số những quyết định đúng đắn của cặp đôi là thành lập công ty cùng nhau. Elizabeth Banks cho biết lúc đầu cả hai đều bận rộn với công việc cá nhân. Nữ diễn viên theo đuổi sự nghiệp diễn xuất còn Max là một chuyên gia đầu tư tài chính. "Có thời điểm anh ấy làm việc 80 giờ/tuần, tôi phải đi công tác liên tục trong nửa năm để quay phim tại các địa điểm thực tế", Elizabeth Banks nói. Sau đó, nữ diễn viên quyết định "lôi kéo" Max vào ngành giải trí để có thêm thời gian dành cho nhau. Sao phim "Sex and the City" kể: "Chúng tôi đã thành lập công ty sản xuất phim ảnh và truyền hình Brownstone Productions vào năm 2002. Đó là sự cố gắng để kết hợp của chúng tôi". Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" nuôi con cực kỳ nghiêm khắc Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" có hơn 2 thập kỷ hạnh phúc bên chồng tâm đầu ý hợp. Cặp đôi cũng đồng tình với nhau trong cách nuôi dạy con. Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ cô có một quy tắc nuôi dạy con nghiêm ngặt để bảo vệ các con. Khi thảo luận về lợi ích của việc không để con sử dụng mạng xã hội trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển, diễn viên Elizabeth Banks tiết lộ theo quy định của cô, các con trai không được tham gia bất kỳ hoạt động trực tuyến nào. Elizabeth Banks bảo vệ con bằng cách không cho con dùng internet. Nữ diễn viên chia sẻ thêm, trên thực tế, 2 con trai của cô thậm chí còn không có điện thoại. Cô cho biết: "Trên thực tế, tôi đang kiểm soát cuộc sống của con mình với tư cách là cha mẹ. Do đó, tôi không cần phải nhượng bộ các con. Nếu bạn cảm thấy các con cần có điện thoại để sử dụng các tác vụ cần thiết, tôi hiểu. Nhưng các con không cần thiết phải sử dụng mạng xã hội. Các con không cần phải sử dụng mạng xã hội đến khi 13 tuổi. Tôi nghĩ, thậm chí trước năm 16 tuổi, các con cũng không cần tiếp xúc với mạng xã hội". Nữ diễn viên cho biết, cô đặc biệt cảm thấy quan ngại với sự phát triển của não bộ và sự phát triển cơ thể của trẻ khi để trẻ sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, cô khẳng định đây là điều khó khăn với bất kỳ cha mẹ nào. Cô cho rằng cha mẹ sẽ dễ dàng nhận phải áp lực khi yêu cầu con không sử dụng mạng xã hội. Nhưng nữ diễn viên vẫn kiên trì điều này để đảm bảo cho sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của con. Sao phim "Sex and the City" muốn con được bình yên và không bị tác động bởi mạng xã hội. Là một người mẹ, nữ diễn viên chia sẻ cô chú trọng đến các ảnh hưởng của những phương tiện truyền thông xã hội trong gia đình mình và cố gắng bảo vệ con cái nhiều nhất có thể: "Tôi chỉ cần cho các con hiểu những mối nguy hiểm để con có thể an toàn hơn khi sau này tiếp xúc với nó ", Elizabeth Banks chia sẻ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên tiết lộ thêm, các con trai của cô đang mong muốn theo bước mẹ trở thành nghệ sĩ. Các con có năng khiếu và đặc biệt yêu thích âm nhạc. Cô muốn dìu dắt các con sáng tác nghệ thuật. Theo Gia đình và xã hội