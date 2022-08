Mỹ nhân 'Penthouse' Eugene từng bị sảy thai

Với 3 thành viên Shoo, Eugene và Bada, S.E.S là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop với loạt hit Im Your Girl, Dreams Come True, Oh! My Love...

Sau khi nhóm nhạc nữ S.E.S tan rã vào năm 2002, Eugene chuyển hướng sang diễn xuất thông qua bộ phim Loving You. Bên cạnh đó, cô cũng nhanh chóng được khán giả yêu mến qua loạt vai diễn trong các phim Vua Bánh Mì, Penthouse...

Năm 2009, Eugene bén duyên với tài tử Ki Tae Young thông qua bộ phim Creating Destiny. Cặp đôi kết hôn vào năm 2011 sau 2 năm hẹn hò.