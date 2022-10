Mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn xưa - Mộng Tuyền: "75 tuổi, tôi lấy ai bây giờ?"

- Tôi quý vì ông ấy tốt và rất lo lắng cho tôi. Lúc gả tôi đi, cha tôi nói chồng tôi: "Loan như trụ cột trong nhà, gả nó đi thì nhà sẽ bị sập. Ông phải hứa để cho nó sống thoải mái, tự nhiên".

Thời còn trẻ, Mộng Tuyền từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không lựa chọn. Có bao giờ bà tiếc nuối vì sự sắp đặt của số phận?

- Tình cảm trên đời này, không phải cứ người ta thương mình là mình thương lại. Khó lắm!

"Sinh con mà để sau này nhờ vả, là mình đang lợi dụng con cái"

Trong nghề, Mộng Tuyền may mắn "gặp toàn người tốt". Còn trong chuyện tình cảm, đã bao giờ bà bị tổn thương vì người khác?

- Tôi lập gia đình 3 lần, lần nào cũng đám cưới rình rang. Tôi quan niệm sống cùng nhau là phải chung thủy, không có "làm bậy", không đùa giỡn hay cợt nhả với người đàn ông nào khác.

Tôi sống 2 thế kỷ (20 và 21) nên tôi khác với thế hệ cha mẹ mình, thấy không ổn là chia tay, ký đơn ly dị ngay chứ không cam chịu.

Ở tuổi xế chiều, nhiều người rất ngại ly hôn. Vì sao bà lại có suy nghĩ này?

- Cảm ơn bạn đã hỏi điều này (cười). Tôi nói bằng trái tim, bằng trí óc của mình. Ở cuộc hôn nhân thứ 3, có lần tôi đi chơi với hội bạn gái, dẫn chồng tôi đi cùng. Trong lúc tôi đi trả tiền, chồng tôi và bạn tôi lại trao đổi tài khoản Facebook với nhau. Sau đó, họ phải lòng nhau và qua lại với nhau. Thế là chồng bỏ tôi. Tôi cũng đồng ý ly dị ngay lập tức.

Những bức ảnh kỷ niệm thời hoàng kim được nghệ sĩ Mộng Tuyền trân trọng treo lên tường nhà (Ảnh: Hải Long).

Bị phản bội, đổ vỡ hôn nhân nhưng bà chấm dứt rất nhanh mà không níu kéo hay vật vã đau khổ?

- Đối với đàn ông, tôi rất dứt khoát. Khi người ta hết thương mình mà mình níu kéo thì chỉ làm trò cười, khiến cho người ta thêm hắt hủi mình và làm mình thêm nhục nhã thôi.

Tôi nghĩ khi một người thương mình sẽ không làm mình buồn. Khi nuôi chó, chúng ta cưng chiều nó, không nỡ đánh nó. Vợ chồng là nửa phần thân thể của nhau. Nếu làm đau lòng nhau thì thôi, chia tay.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền có chạnh lòng khi "hồng nhan bạc phận", đến tuổi này lại sống một mình?

- Tôi quan niệm mọi thứ là do mình nên không oán trách ai hết. Ví dụ như khi tôi sống với người có tính gia trưởng, họ muốn tôi lúc nào cũng phải nép phía sau. Nhưng thế kỷ 21 rồi, không có chuyện đó đâu! Họ cũng không lo được gì cho tôi hết nên làm sao lấn át tôi được. Tôi không chiều lòng họ thì dĩ nhiên sẽ làm sứt mẻ tình cảm. Đã sứt mẻ rồi thì không hàn gắn được. Nên tôi nghĩ mọi chuyện không phải do ai cả, mà do chính mình thôi!

Quan niệm của bà về những biến cố, trắc trở trong cuộc sống có vẻ rất nhẹ nhàng?

- Đúng, tôi coi nhẹ mọi chuyện. Cũng có những đêm, tôi nằm một mình trong căn nhà, thấy chạnh lòng khi nghĩ chẳng may mình đổ bệnh thì ai lo đây? Nhưng sống mà cứ chờ đợi ngày già yếu, bệnh tật để nhờ vả người khác thì dở lắm, nên thôi kệ. Cũng may mắn là đến tuổi này, tôi vẫn rất khỏe, không ốm đau gì.

Sự lạc quan có phải là một trong những bí quyết giúp bà trẻ lâu?

- Tôi sống vui vẻ, không giận ai bao giờ (cười).

Người ta nói tuổi già thường dựa vào con cái. Có khi nào bà hối hận vì quyết định không có con?

- Tôi không hối hận. Tôi cho rằng sinh con mà để sau này nhờ vả, là mình đang lợi dụng con cái.

Sống độc thân ở tuổi 75, bà tìm kiếm niềm vui như thế nào?

- Mỗi ngày tôi tự kiếm cái để vui. Nếu muốn khỏe mạnh, hãy luôn vui vẻ. Cái buồn dễ "giết chết" con người lắm.