'Mỹ nhân ngực khủng' Thủy Top, Elly Trần hiện ra sao?

Nhắc đến những mỹ nhân ngực khủng của showbiz Việt không thể thiếu bà mẹ 2 con Elly Trần. Cô là một trong số các mỹ nhân sở hữu vòng 1 tự nhiên quyến rũ.

Trải qua hai lần sinh nở, Elly Trần vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Cô ngày càng có nhan sắc mặn mà nhưng vẫn không kém phần gợi cảm, quyến rũ.