Mỹ nhân nghèo nhất showbiz 45 tuổi vẫn trẻ đẹp, sự nghiệp lận đận chỉ vì chiều cao 1m76

Mãi đến năm 2018, đội ngũ đạo diễn của Ai Là Người Yêu Anh Ấy Đầu Tiên đã chọn cô đóng vai Lưu Tam Liên bất chấp mọi khó khăn. Bộ phim này dù chỉ là tác phẩm nhỏ với số vốn đầu tư 8 triệu USD nhưng đã trở thành chú ngựa ô trong làng điện ảnh và giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 20 và Giải Kim Mã Điện lần thứ 55 được tổ chức tại Đài Loan.

Và Tạ Doanh Huyên đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ màn trình diễn xuất sắc của mình. Năm đó danh sách đề cử rút gọn của giải Kim Mã có các ứng cử viên nặng ký như Tôn Lệ, Châu Tấn, Tăng Mỹ Huệ Tư, Triệu Đào… nhưng người giành chiến thắng lại là Tạ Doanh Huyên, một nữ diễn viên không mấy tên tuổi so với những người còn lại. Củng Lợi, giám khảo Kim Mã lần thứ 55 năm đó đã khẳng định Tạ Doanh Huyên chính là số một trong lòng của cô.



Tạ Doanh Huyên vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng giành ngôi vị Ảnh Hậu

Tiếp tục thừa thắng xông lên, 4 năm sau Tạ Doanh Huyên tiếp tục đánh bại Lâm Tâm Như nhận đề cử Giải Chuông Vàng lần thứ 57 với Heaven on the 4th Floor và The Making Of An Ordinary Woman2, và cuối cùng đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm Heaven on the 4th Floor.

Năm 2021, Tạ Doanh Huyên bị chụp ảnh đi mua sắm, hẹn hò với một người đàn ông và ăn tối tại một khách sạn năm sao. Sau khi cả hai dùng bữa xong, người đàn ông này đã trực đến nhà Tạ Doanh Huyên và không rời đi cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.