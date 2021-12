Mỹ nhân 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' tái xuất màn ảnh sau tai nạn

Nhưng những cái đầu lạnh kia dù ranh ma, quỷ quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi con mắt nhà nghề của cảnh sát. Ngay khi nhận diện được bản chất thật sau tấm rèn thưa, họ cũng bước vào cuộc chiến. Ba nữ cảnh sát xinh đẹp của đội chuyên án đặc biệt hóa thân thành những cô gái dân chơi để điều tra. Thế giới ngầm được các cô và đồng đội dần bóc tách. Trong hành trình đưa những kẻ tội phạm ra ánh sáng là nhiều tình huống gay cấn, ly kỳ và bất ngờ.

Trong bộ phim này, Giang Tổ Bình một lần nữa khiến truyền thông dậy sóng vì khả năng hoá vai xuất thần, nhiều mỹ từ đã được trao cho cô. Giang Tổ Bình vốn là diễn viên nổi tiếng bằng thực lực, thế nên việc cô tiếp tục chinh phục khán giả ở thể loại phim hình sự điều tra phá án cũng dễ hiểu.

Đã bước qua độ tuổi 40 và chịu sự cạnh tranh gay gắt của nhiều gương mặt trẻ nhưng Giang Tổ Bình vẫn giữ được vị trí và sức hút nhờ tài năng, cách làm việc chuyên nghiệp và đặc biệt là sự lăn xả trên trường quay.

Giang Tổ Bình trong phim 'Đội chuyên án đặc biệt'

An Na