Mỹ nhân khiến khiến Vương Nhất Bác 'u mê' hóa ra là fangirl chính hiệu

Cũng chính vì khả năng vũ đạo siêu cấp của mình nên lời khen của Vương Nhất Bác dành cho những đồng nghiệp khác về khoản vũ đạo là điều rất đáng quý.

Mới đây, fan thích thú chia sẻ lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác bày tỏ sự yêu thích dành cho phần thể hiện vũ đạo của Từ Mộng Khiết. Anh nhận xét người đẹp 9X có thần thái trình diễn bùng nổ và đầy năng lượng.

Dưới đoạn clip, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho tài năng của Từ Mộng Khiết. Đồng thời, netizen đẩy thuyền rần rần Vương Nhất Bác và mỹ nhân họ Từ.