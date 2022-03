Mỹ nhân 'Hẹn hò chốn công sở' từng bị chê diễn xuất lố, thảm họa

Fan luyến tiếc quãng thời gian trước đó của Se Jeong, cho rằng công ty quản lý nên để cô hoạt động độc lập từ sớm thay vì tham gia nhóm nhạc đông thành viên.

Tham gia Produce 101, ngôi sao sinh năm 1996 thu hút lượng fan lớn nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp.

Se Jeong hiện hoạt động nghệ thuật ở cả hai mảng ca hát và diễn xuất. Sự nghiệp âm nhạc của nữ thần tượng ghi dấu với các đĩa đơn Flower Way, Plant, Warning và Tunnel. Khán giả cũng quen mặt Se Jeong qua các phim truyền hình như School 2017, I Wanna Hear Your Song, Law of the Jungle in Sumatra…

Trong Hẹn hò chốn công sở, Se Jeong cũng được khen diễn xuất nổi bật nhất trong dàn diễn viên. Trước khi tỏa sáng với vai Shin Ha Ri, kỹ năng diễn của cô không được đánh giá cao.

Khi đóng School 2017, ngôi sao bị chê biểu cảm không tự nhiên, lối diễn lố khiến người xem khó chịu. Năm 2019, Se Jeong tiếp tục bị khán giả phản đối khi xuất hiện trong phim I Wanna Hear Your Song. Công chúng cho rằng nữ diễn viên còn “quá non nghề”, không đủ sức để đảm nhiệm vai chính.