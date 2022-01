Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề diện áo tắm nóng bỏng tuổi 51

Chung Lệ Đề lướt sóng

Theo Sohu, Chung Lệ Đề vừa có chuyến du lịch biển cùng gia đình những ngày đầu năm mới. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải đoạn clip chơi lướt sóng. Cô diện trang phục áo tắm xuyên thấu, tóc thắt bím và tỏ ra hào hứng khi thử sức với môn thể thao mới.