“Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hollywood” hé lộ chuyện dạy con khác biệt

Tự nhận mình là một mẫu phụ huynh nghiêm khắc, Kate Hudson áp dụng một số quy tắc trong gia đình và khuyến khích các con tuân thủ. Tuy nhiên, nữ diễn viên How to Lose a Guy In 10 Days nói: "Tôi cho các con tôi nhiều không gian để phạm sai lầm". Cô cố gắng tiếp thu dưới góc nhìn như một người bạn khi con trình bày quan điểm về một số chủ đề, đồng thời chấp nhận cách con học cách đối mặt với cảm xúc của mình.

Một điều mà bà mẹ này cho rằng "không thể chấp nhận được" trong gia đình là không trung thực về bất kỳ chủ đề nào. "Tôi không khoan dung cho việc nói dối... những lời nói dối dù nhỏ hay lớn", cô khẳng định.



Chọn cách nuôi dạy con không áp đặt giới tính

Cô nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi chọn cách nuôi dạy con mà không áp đặt giới tính của chúng. Nghĩa là thay vì gọi Rani là cô bé, tôi sẽ chỉ đơn thuần gọi bé Rani hoặc Rani. Điều đó cũng được tôi áp dụng cho hai con trai của mình. Việc không áp dụng giới tính trong cách gọi sẽ giúp cho các bé cảm thấy thoải mái hơn, con hoàn toàn có thể lựa chọn giới tính của mình khi lớn lên và tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định của con".