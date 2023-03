Mỹ nghi ngờ cần cẩu của Trung Quốc bị biến thành thiết bị tình báo

Cần cẩu được WSJ nhắc tới là do Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) có trụ sở tại Trung Quốc sản xuất. ZPMC trở thành một công ty lớn trên thị trường Mỹ khi cung cấp cần cẩu chất lượng cao nhưng giá lại rẻ hơn so với các nhà cung cấp phương Tây. ZPMC đã hợp tác với Microsoft và các công ty khác để tạo ra hệ thống tự động có thể phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Cũng theo WSJ, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ từng nhận định trong một bản đánh giá năm 2021 rằng, Trung Quốc có khả năng làm gián đoạn giao thông cảng biển, hoặc thu thập dữ liệu về các thiết bị quân sự được vận chuyển.

Trong những năm gần đây, giới chức an ninh Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại an ninh đối với các thiết bị do Trung Quốc sản xuất như hệ thống quét hình ảnh hành lý, và máy biến áp. Hồi tháng 12/2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu nghiên cứu xem liệu cần cẩu do nước ngoài sản xuất được sử dụng tại các cảng của Mỹ có gây ra rủi ro an ninh hay không.

Minh Thu