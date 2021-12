Mỹ nam Kpop thoát y bị đồng nghiệp sờ trúng chỗ nhạy cảm

Your browser does not support the video tag.

Khi thấy Wonho có ý định cởi áo, Minhyuk ngay lập tức xác định đối tượng, tiến đến ôm chầm lấy anh chàng không chịu buông. Không biết là Minhyuk đang hết mình bảo vệ tấm thân ngọc ngà của đồng đội hay là đang mải mê nghịch chỗ nhạy cảm trên ngực Wonho?

Ngay lập tức, Minhyuk giãy nảy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nguy hiểm này. Hành động dù nhạy cảm nhưng các thành viên MONSTA X lại vô tư làm trên sân khấu khiến fan ngỡ ngàng không thôi!