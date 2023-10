Mỹ nam Hollywood rước thiên thần nội y về dinh

Milo Ventimiglia từng tham gia nhiều phim: This Is Us, Grown Ups 2, Creed II, Gotham… Anh cũng nhận được nhiều giải thưởng cho sự nghiệp.

Trong khi đó, Jarah Mariano sở hữu thân hình bốc lửa, là một trong các thiên thần nội y danh tiếng của làng mốt thế giới.



Milo Ventimiglia là tài tử điển trai Hollywood.