Mỹ nam đình đám Hàn Quốc Kim Jaejoong ngớ người khi fan Việt hỏi vay 184 triệu đồng

Đêm nhạc J-party fan concert - I'm twenty của ngôi sao Hàn Quốc Kim Jaejoong diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Sự kiện mang tính chất gặp gỡ, giao lưu người hâm mộ vẫn được tổ chức chuyên nghiệp với quy mô 5.000 người trong hơn 3 giờ.

Nam ca sĩ thể hiện loạt ca khúc như Hug, One kiss, Insa, Mine, For you, Butterfly, Good morning night… đặc biệt là siêu hit Mirotic thời còn hoạt động trong nhóm DBSK.

Ở tuổi 38 tuổi, hoạt động nghệ thuật 20 năm, Kim Jaejoong không hề giảm phong độ từ giọng hát đến kỹ năng biểu diễn. Hàng nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt thét khản cổ sau mỗi tiết mục hay các câu nói, cử chỉ đáng yêu của thần tượng.