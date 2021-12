Mỹ nam Cbiz nhảy đẹp nhất: Tiêu Chiến chịu thua Vương Nhất Bác?

Mới đây, netzien truyền tay nhau đoạn clip nhảy nhót của các nam thần với tiêu đề: "Mọi người thấy ai nhảy đẹp nhất". Ngay lập tức, hàng loạt cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một cái tên được nhắc đến trong clip với những bước nhảy điệu nghệ là Nhậm Gia Luân. Được biết, Nhậm Gia Luân cũng là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Hoa Ngữ thời điểm hiện tại.