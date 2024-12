Mỹ nam 'Anh trai say hi' Hùng Hùynh xin khán giả cho thêm thời gian rèn luyện

Ra mắt MV mới, Hùng Huỳnh thừa nhận giọng hát còn hạn chế, mong khán giả cho thêm thời gian để chứng minh năng lực. Hùng Huỳnh trở thành cái tên quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam sau khi xuất hiện trong chương trình thực tế Anh trai say hi. Với vẻ ngoài điển trai, tài năng đa dạng và sự tự tin trên sân khấu, anh chàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Mới đây Hùng Huỳnh chính thức giới thiệu đến khán giả MV đầu tay mang tên Chẳng thể nhắm mắt, do Trung Trần sáng tác, Kewtie sản xuất âm nhạc. MV là một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn, khắc họa tâm lý của một chàng trai trẻ đang trong quá trình theo đuổi người mình yêu. Từ vẻ ngoài năng động và trẻ con, chàng trai dần trưởng thành, tinh tế, thành công chinh phục trái tim cô gái. Ý nghĩa ẩn là hành trình Hùng Huỳnh lột xác, hoàn thiện bản thân và trưởng thành trong nghề.

Hùng Huỳnh biểu diễn bài "Chẳng thể nhắm mắt". Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong 3 năm. Năm 2023, anh tham gia show "Asia Super Young" do Youku và TVB sản xuất, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Hùng Huỳnh từng cho biết có cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc nam của Trung Quốc nhưng từ chối vì muốn về Việt Nam lập nghiệp. “Thật sự mà nói, nếu những bạn nào là fan và theo dõi thị trường Kpop và Cpop thì mọi người sẽ hiểu rằng thị trường ở Hàn Quốc và Trung Quốc rất khó khăn và khắc nghiệt. Ngay cả thực tập sinh của quốc gia đó cũng khó khăn, chật vật rất nhiều chứ đừng nói đến thực tập sinh nước ngoài như tụi mình. Hùng trải qua nhiều thứ, những biến cố khó khăn đó giúp mình đúc kết nhiều bài học. Từng có những lúc, Hùng bị chông chênh, mất lửa, cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Hùng may mắn được tham gia Anh trai say hi và cảm thấy đây là thời điểm thích hợp cho mọi người thấy những gì mình đã học hỏi từ nước ngoài. Mình đánh cược rất nhiều và lo sợ rằng mọi người sẽ không đón nhận mình nhưng không ngờ mọi người lại yêu thương mình nhiều nên Hùng cảm thấy rất hạnh phúc và tuyệt vời. Nhờ Anh trai say hi cùng sự kết nối đầy năng lượng giữa các anh trai, Hùng đã tìm thấy chính mình và cháy hết mình với đam mê nghệ thuật”.

Đức Phúc cũng hỗ trợ đàn em trong việc thu âm ca khúc. 9X cho hay có thế mạnh trình diễn và học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích sau show sống còn ở Trung Quốc nên định hướng mình trở thành nghệ sĩ trình diễn phong cách K-pop. Về giọng hát, Hùng Huỳnh thừa nhận còn hạn chế, xin khán giả cho thêm thời gian rèn luyện. "Tôi chỉ mới tập hát, tập nhảy lại thôi, mong mọi người hãy cho tôi thêm thời gian chứng minh điều đó", Hùng Huỳnh tâm sự.

Các anh trai trong "Anh trai say hi" đến chúc mừng Hùng Huỳnh.



Hoa hậu Thùy Tiên còn đề nghị được đóng MV sau của nam ca sĩ.



Hòa Minzy ủng hộ nhiệt tình người em thân thiết.