Mỹ muốn 'gạt' Trung Quốc khỏi 'bàn cờ lớn'

Quan hệ đồng minh Washington-Canberra có phần khác biệt và sâu sắc hơn, thể hiện ở cam kết của hai bên để nâng mối quan hệ đồng minh lên một cấp độ mới. Nỗ lực này bắt đầu từ thỏa thuận Gillard-Obama vào năm 2012 về luân chuyển quân đội Mỹ ở phía Bắc Australia và càng được củng cố hơn nữa bằng Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS), theo đó Mỹ chia sẻ cho Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hiện nay, Mỹ đang kêu gọi đồng minh và đối tác ở khắp nơi củng cố một trật tự thế giới tự do. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington được hình thành dựa trên ý tưởng về sự răn đe tích hợp mà theo như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đó là “sử dụng mọi công cụ quân sự và phi quân sự trong chiến lược với đồng minh và đối tác”.

Các nhà phân tích an ninh cho rằng AUKUS góp phần bổ sung sức mạnh răn đe cho Mỹ và thúc đẩy lợi ích quốc phòng và chiến lược của Washington.

Yếu tố thứ hai của của chiến thuật răn đe tích hợp mà Mỹ đang triển khai là xây dựng sự gắn kết giữa các quan hệ đồng minh chủ chốt và các đối tác trong một mục tiêu chiến lược chung nhất quán. Nỗ lực này không chỉ có thể tạo ra khả năng tương tác tam giác quân sự (ví dụ giữa quân đội Mỹ và các lực lượng phòng vệ Australia, Nhật Bản) mà còn có thể tạo dựng một khuôn khổ chung, xây dựng năng lực tập thể chống lại các mối đe dọa an ninh trong khu vực.

Định hình quan hệ kinh tế

Các đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á hoan nghênh các khía cạnh chính của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Washington và thừa nhận rằng an ninh và thịnh vượng của khu vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Tuy nhiên, can dự quân sự và phi quân sự của Mỹ vào khu vực vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Việc Washington định hình mối quan hệ kinh tế với các đồng minh và đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe tích hợp của Mỹ tại khu vực.