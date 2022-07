Mỹ muốn chặn đường mua máy móc sản xuất chip của Trung Quốc

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hà Lan, sau Đức và Bỉ. ASML phản đối lệnh cấm bán thiết bị in thạch bản DUV cho Trung Quốc. Các nhà máy ở Trung Quốc, dù là nội hay ngoại, chiếm 14,7% tổng doanh thu ASML năm 2021.

In thạch bản chìm còn được gọi là ArFi (argon fluoride immersion). Theo Founder Securities, ASML bán 81 hệ thống ArFi năm 2021 so với 4 của Nikon, chiếm 95% thị phần.

Nguồn tin cho biết, Washington tập trung vào cấm bán các loại công nghệ DUV mới nhất, máy in thạch bản chìm. Quan chức Mỹ cũng muốn gây áp lực lên Nhật Bản để dừng bán công nghệ tương tự cho các hãng chip Trung Quốc. Nikon của Nhật Bản đang cạnh tranh với ASML trong lĩnh vực này.

Nỗ lực cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc của Mỹ bắt đầu từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Washington đã gây áp lực để chính phủ Hà Lan cấm bán hệ thống in EUV cho Bắc Kinh. Nếu không có EUV, không thể sản xuất chip tiên tiến nhất. Các công ty thiết bị sản xuất chip lớn của Mỹ như Applied Materials, Lam Research đã bị cấm bán một số sản phẩm cho SMIC do nguy cơ an ninh quốc gia. Lệnh cấm DUV nếu thành hiện thực sẽ là đòn đau với SMIC và các đồng nghiệp Trung Quốc.

Johnson Wang, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, nhận định thiết bị in thạch bản là quan trọng nhất với Trung Quốc khi nói tới sản xuất bán dẫn. Nếu không thể tiếp cận thiết bị DUV, ngành công nghiệp chip của nước này sẽ bị đình trệ.

Du Lam (Theo Bloomberg)