Mỹ mở cuộc điều tra ô tô thông minh Trung Quốc, viện dẫn rủi ro an ninh

Trả lời tờ The Washington Post, các quan chức giấu tên tiết lộ cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ dẫn đầu sẽ không đặt ra bất kỳ hạn chế tức thời nào đối với hoạt động nhập khẩu hoặc bán ô tô do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ có thẩm quyền cấm hoặc hạn chế bán hàng nếu phát hiện rủi ro nghiêm trọng.

Nhiều phương tiện bị đặt câu hỏi là ô tô điện, nhưng lo ngại không nằm ở động cơ điện mà ở phần mềm, máy ảnh và cảm biến công nghệ cao có thể bị khai thác để thu thập dữ liệu hoặc phá hoại phương tiện, các quan chức cho biết.

Các hãng xe Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước cạnh tranh dữ dội từ xe hơi Trung Quốc. CEO Ford Jim Farley nhận định các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD đặt ra mối đe dọa lớn nhất trên thị trường xe điện mới.