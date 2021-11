Mỹ Linh 'khóc như trẻ con' khi nghe Mỹ Anh hát live ở Mỹ

Mỹ Anh hát tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" sân khấu Mỹ:

Bắt đầu lúc 6h sáng 8/11 (giờ Việt Nam), Mỹ Anh khuấy động không khí và khiến khán giả hò reo theo mình tại Lễ hội âm nhạc Head in the clouds được tổ chức bởi 88rising, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả quốc tế lẫn Việt Nam yêu thích như CL (2NE1), Keshi, Saweetie, Joji,...

Từ một nghệ sĩ có tính cách rụt rè, ngại khoe giọng và thiên về sản xuất, Mỹ Anh thay đổi, không chỉ mạnh bạo, tự tin trình diễn giọng hát mà với tiềm năng có sẵn, cô gái trẻ còn dần tự thách thức giọng hát tại các cuộc thi hay những chương trình giao lưu. Nhờ sự phá cách với những trải nghiệm trước đó, Mỹ Anh đã có màn trình diễn thuận lợi trên sân khấu Mỹ.