Mỹ Linh hé lộ màn 'giao tranh' với Thu Minh: suýt đánh lộn chứ không đùa!

Trong một chương trình nhạc chào xuân 2007, Thu Minh và Mỹ Linh song ca "Khúc Giao Mùa". Đều là hai giọng hát nội lực nên màn song ca của họ khiến khán giả cho rằng đang xem vòng Đối đầu của cuộc thi The Voice. Thậm chí, cộng đồng mạng đã gọi vui đây là phần thể hiện... Khúc Giao Tranh.

Mới đây, Diva Mỹ Linh lần đầu tiên quay clip reaction để phân tích về màn song ca được ví như "cãi nhau" này năm xưa.