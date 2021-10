Mỹ Linh đọ giọng Quán quân Vietnam's Got Talent bất phân thắng bại

Trần Hữu Kiên - Quán quân Vietnam's Got Talent 2013

Theo đó trong một chương trình, Hữu Kiên chia sẻ việc bản thân sở hữu chất giọng cao của nữ, Mỹ Linh liền lập tức "thách đố": "Bạn nói giọng bạn rất cao. Vậy tôi thách đố với bạn. Tôi hát đến đâu, bạn theo đến đấy được không?".

Clip Mỹ Linh thách thức quán quân Vietnam's Got Talent đọ nốt cao

Trước yêu cầu của nữ diva, chàng trai tài năng nhận lời thách đấu vì không ngại thử sức. Theo đó, Mỹ Linh bắt đầu trưng trổ giọng hát nội lực với bài Hương Ngọc Lan. Và đáp lại, Hữu Kiên cũng khoe giọng cao chót vót theo tone mà nữ diva đưa ra một cách tự tin.