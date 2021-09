Mỹ Linh dặn 'đừng biến tấu' bài hát, ai ngờ chủ hit thích mới chịu!

Tuy nhiên "cú twist" đã xảy ra khi phía Ngọt ghép trích đoạn của Diva Mỹ Linh với phần hát Em Dạo Này do chính nhóm thể hiện với màu sắc "dữ dội". Bất ngờ thay, với nữ Diva đó là hát chơi, hát lố cho vui ai ngờ lại miêu tả "trúng phóc" cách hát của Ngọt.

Phản ứng của Ngọt sau khi xem xong phần hướng dẫn hát Em Dạo Này của Diva Mỹ Linh

Phía dưới bình luận, netizen phải cười ra nước mắt vì màn so sánh đặc biệt này. Pha phản dame này của Ngọt nhanh chóng thu về lượng tương tác cao vượt trội.