Mỹ lại thách thức tham vọng bán dẫn của Trung Quốc

(Ảnh: East Asia Forum)

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới vào ngày 12/8 vì lý do an ninh quốc gia. Bốn công nghệ bị hạn chế nằm trong số các hạng mục được đề cập trong Thỏa thuận đa phương của Wassenaar năm 1996 mà Trung Quốc không phải là thành viên. 3 trong 4 công nghệ bị cấm bao gồm phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính điện tử, dùng để phát triển thế hệ chip tiếp theo với cấu trúc bóng bán dẫn GAA; hai chất nền của chất bán dẫn dải tần siêu rộng – oxit gali và kim cương.