Mỹ hé lộ thông tin chưa từng được nhắc tới về quân đội Nga ở biên giới Ukraine

Chủ tịch Hồi đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Tướng Mark Milley cho rằng hoạt động triển khai quân sự của Nga hiện lớn hơn cả về quy mô và số lượng kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Nga rút quân. Ông Milley cảnh báo nếu Nga tấn công, hậu quả sẽ “khủng khiếp” và gây ra thương vong lớn.

Phát biểu vào tối ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở cửa ngõ của Nga bằng việc điều động thêm binh sĩ tới các nước ở Đông Âu trong tương lai gần.

Khi được hỏi “bao giờ" sẽ điều động binh sĩ Mỹ tới Đông Âu, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ huy động số lượng nhỏ quân nhân Mỹ tới khy vực “trong tương lai gần”.

“Tôi sẽ cho huy động các binh sĩ Mỹ tới Đông Âu tại những nước thành viên NATO trong tương lai gần. Nhưng số lượng không nhiều”, CBS News dẫn lời ông Biden.

Hồi đầu tuần này, Lầu Năm Góc thông báo khoảng 8.500 binh sĩ Mỹ đã được đặt trong tình trạng “cảnh báo cao” sẵn sàng lên đường tới Đông Âu.

Theo Bộ trưởng Austin, các binh sĩ trên sẽ “tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO”. Do đó, cuộc tấn công của Nga sẽ vấp phải đòn phản công “hợp nhất” từ phía liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.