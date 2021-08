Mỳ gói của Công ty Thiên Hương bị Na Uy thu hồi vì nghi chứa chất gây ung thư

Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) và Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương (TP.HCM) về cảnh báo của Liên minh Châu Âu (EU) đối với sản phẩm mì khô vị bò gà.

Cụ thể, Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, đơn vị nhận được cảnh báo của EU đối với sản phẩm mỳ khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken- and beefspices" bị thu hồi tại thị trường Na Uy do chứa 0,052 mg/kg - ppm ethylene oxide.