Mỹ Đình khát khán giả, tuyển Việt Nam có liều thuốc trái tim?

Công văn nhấn mạnh: "Để kịp tiến hành công tác chuẩn bị 2 trận đấu trong tháng 11, đặc biệt là công tác truyền thông, in ấn, phát hành vé, nhân lực, phương tiện kiểm soát dịch, VFF trân trọng đề nghị Bộ VH, TT&DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các công tác chuẩn bị đã tiến hành và mong nhận được ý kiến chỉ đạo để kịp triển khai các công tác tổ chức trận đấu”.

Hiện tại, VFF vẫn đang chờ câu trả lời sớm nhất của TP Hà Nội để triển khai các công việc liên quan, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, một khi CĐV được vào sân trong hai trận đấu tới.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Australia (Nguồn FPT Play):

Huy Phong