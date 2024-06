Mỹ điều tra 3 nhà mạng lớn Trung Quốc cung cấp dịch vụ Internet và đám mây

Theo FCC, có “những rủi ro nghiêm trọng về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật” do PoP gây ra khi được điều hành bởi các công ty tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.

Bill Woodcock, Giám đốc điều hành của Packet Clearing House, tổ chức hiệp ước liên chính phủ chịu trách nhiệm bảo mật cơ sở hạ tầng Internet quan trọng, cho biết lưu lượng truy cập qua các điểm này dễ bị phân tích, từ đó khai thác thông tin chính về nguồn gốc, đích đến, cũng như quy mô và thời gian mỗi gói dữ liệu. Chúng cũng có thể cho phép kiểm tra sâu gói tin, trong đó các bên có thể xem qua nội dung của dữ liệu và thậm chí giải mã.

Các cơ quan quản lý lo ngại rằng các công ty có thể truy cập thông tin cá nhân và tài sản trí tuệ được lưu trữ trên đám mây của họ và cung cấp cho Chính phủ Trung Quốc hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của người Mỹ vào thông tin đó.

(Theo Bloomberg)