Mỹ đánh giá sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đảm bảo tốt an ninh hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ GTVT về kết quả đánh giá của Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) về công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam sau thời gian Đoàn Giám sát viên an ninh hàng không của TSA làm việc tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 2/12 đến 13/12/2021.