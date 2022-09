Mỹ cứng rắn chưa từng có, các đồng tiền thế giới đồng loạt phá đáy

Ngay sau khi Fed nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp, lên 3-3,25%, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng vọt lên mức 111,66 điểm vào 9h30 ngày 22/9 (giờ Việt Nam). Đây là mức cao kỷ lục mới trong 20 năm qua, hơn mức 110,79 điểm, ghi nhận đầu tháng 9/2022.

Đồng bảng Anh xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm. Một bảng Anh (GBP) chỉ còn đổi được 1,1231 USD. Lần đầu tiền trong 4 thập kỷ qua, bảng Anh xuống dưới mốc 1,13 USD/bảng.

Bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 1985 do USD tăng mạnh và nền kinh tế Anh yếu kém, đối mặt với nguy cơ suy thoái kéo dài. Nước Anh cũng như Liên minh châu Âu (EU) vật lộn với giá cả tăng vọt và chi phí năng lượng cao, do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) chiều 22/9 (giờ Việt Nam) sẽ có cuộc họp chính sách, nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất.

Đồng USD tăng mạnh, gây áp lực giảm giá lên nhiều đồng tiền trên thế giới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đồng euro của Liên minh châu Âu (EU) cũng xuống mức thấp nhất so với USD trong 20 năm qua. Tính tới 9h40 ngày 22/9 (giờ Việt Nam), 1 euro còn đổi được 0,98 USD. Trước đó, hồi đầu tháng 9, lần đầu tiên kể từ 2002 euro thấp giá hơn USD.