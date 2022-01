Mỹ công bố kết quả thanh sát an ninh hàng không tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Your browser does not support the audio element.

Trong đợt thanh sát, đánh giá kéo dài 12 ngày từ 2/12/2021- 13/12/2021, đoàn giám sát viên an ninh hàng không của Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) xem xét công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam tại hai Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - TPHCM.

Đây là chương trình đánh giá điểm xuất phát bảo đảm an ninh của TSA đối với các cảng hàng không có chuyến bay hành khách hoặc hàng hóa (LPD) đến Mỹ.