Mỹ có thể thay thế Nga trên thị trường dầu mỏ?

Thách thức tăng sản lượng

Theo nhóm phân tích Kpler, có những lý do nghiêm trọng ngăn cản việc tăng sản lượng. Thứ nhất, số lượng giếng đang làm việc giảm một nửa so với năm 2020, có nghĩa là ngành dầu khí Mỹ đang hoạt động gần công suất hiện tại. Thứ hai, thiết bị và dịch vụ của các công ty cũng đã sử dụng đến 90%, không có dự trữ bổ sung. Do đó, ngay cả khi trong những tháng tới không có khó khăn về nguồn cung và hoạt động của các dịch vụ, thì mức tối đa mà ngành dầu mỏ có thể đạt được là tăng sản lượng thêm 130.000 thùng/ngày.

Trong vài năm tới, con số có thể cao hơn nhiều. Nhưng ngay cả những dự báo lạc quan nhất cũng không đưa ra mức tăng sản lượng dầu của Mỹ hơn 3 triệu thùng/ngày trong 3 năm. Về lý thuyết, điều này không đáp ứng được nhu cầu của thị trường ở hiện tại, cũng như sẽ không đủ cho một lệnh cấm vận dầu mỏ hoàn toàn.

Trong tình hình này, dự trữ công nghiệp và chiến lược vẫn là cách duy nhất để bù đắp tổn thất do nguồn cung giảm từ Nga ra thị trường thế giới. Cho đến nay, chính quyền Mỹ đã sẵn sàng rút khoảng 50 triệu thùng dầu. Khối lượng này sẽ đủ cho 1,5-2 tháng, mặc dù nếu các quốc gia khác có nguồn dự trữ lớn hơn giúp đỡ thì có thể giảm thiểu khủng hoảng trong thời gian dài hơn một chút. Các chuyên gia lưu ý, hiện tại kho dự trữ chiến lược của Mỹ đã cạn một nửa, khối lượng trong 20 năm qua đang ở mức thấp nên sẽ không thể sử dụng lâu dài.

Thanh Bình (lược dịch)