Mỹ chính thức triển khai mạng 5G sau hai lần trì hoãn

Mạng 5G triển khai tại Mỹ sử dụng băng tần C (từ 3.3 GHz đến 4.2 GHz). Tốc độ của mạng 5G về lý thuyết nhanh hơn đáng kể so với mạng 4G hiện nay. Verizon cho biết, 90 triệu người có thể sử dụng mạng 5G trong tháng này tại các thành phố lớn như New York, Los Angeles và San Francisco. Trong khi đó, AT&T dự định cung cấp mạng 5G cho khoảng 75 triệu người đến cuối năm.

Verizon đã bỏ 45,5 tỷ USD trong cuộc đấu giá băng tần của chính phủ Mỹ vào năm 2021, còn AT&T chi hơn 23 tỷ USD. Hai nhà mạng cũng đầu tư thêm nhiều tỷ USD để xây dựng mạng lưới và lắp đặt thiết bị trên các tháp viễn thông. Giám đốc Công nghệ Verizon Kyle Malady chia sẻ với CNBC rằng tổng chi phí cho 5G của họ đến nay lên tới 53 tỷ USD. Nhà mạng sẽ chi thêm 10 tỷ USD trong 3 năm tới để tiếp tục phát triển mạng lưới.