Mỹ chấp thuận bán 32 máy bay chiến đấu F-35 cho Romania

Ngày 13-9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã thông qua thương vụ bán 32 máy bay chiến đấu F-35 cho Romania, với tổng trị giá 7,2 tỷ USD. Thỏa thuận này hiện cần Quốc hội Mỹ phê duyệt. Hợp đồng sẽ bao gồm việc cung cấp cho Romania 32 máy bay F-35 và thiết bị liên quan do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thương vụ này sẽ củng cố các mục tiêu chính sách ngoại giao, cũng như an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc tăng cường an ninh cho một đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Máy bay chiến đấu F-35 Lightning của Không quân Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc xác nhận, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng tiềm năng trị giá 4,1 tỷ USD, cung cấp máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46A cho Nhật Bản. Theo DSCA, Nhật Bản đã đề nghị mua 9 máy bay KC-46A và những thiết bị liên quan, cũng như các dịch vụ hỗ trợ cơ khí, kỹ thuật và hậu cần từ Chính phủ Mỹ và các nhà thầu. DSCA khẳng định, thương vụ này sẽ giúp cải thiện năng lực tiếp nhiên liệu trên không, các hoạt động vận chuyển hành khách của Nhật Bản và không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Các nhà thầu chính tham gia thương vụ gồm Boeing, Pratt & Whitney Military Engines, RTX và Northrop Grumman. TTXVN * Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.