Mỹ cấp bằng sáng chế cho nghiên cứu làm mới xúc tác FCC thải của VPI

Nhóm tác giả đoạt giải. (Nguồn: VPI)

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã cấp Bằng sáng chế số 011318454B1 cho sáng chế "Method and system for renewing spent fluid catalytic cracking (SFCC) catalysts using acid leaching and acid reflux activities" (Phương pháp và hệ thống làm mới xúc tác FCC thải sử dụng quá trình ngâm chiết acid kết hợp đun hồi lưu) của nhóm tác giả của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam-VPI.

Nhóm tác giả gồm Thạc sỹ Ngô Thúy Phượng, Lê Phúc Nguyên, Trần Văn Trí, Trần Hữu Thịnh và Lương Ngọc Thủy thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí - VPI.